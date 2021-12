'La Liendra' reveló cuánto le mide su miembro y usuarios no le creyeron

'La Liendra' sorprendió a todos sus seguidores al revelar cuánto le mide su miembro, del que según contó se siente muy orgulloso.

El influencer acostumbra a ser tendencia en redes sociales al hablar sin tapujos de cualquier tema, pues siempre se ha mostrado muy 'open mind' y esta vez no fue la excepción.

El joven se le midió a contestar algunas preguntas de sus seguidores por medio de la famosa cajita de Instagram y parece que sus seguidores tenían algunas dudas sobre el tamaño de su miembro.

"A mí nunca me da miedo contestar esto. La última vez que me lo medí fue hace por ahí año y medio, y me medía 17 centímetros con 50. Yo creo que en este momento me mide por ahí 18 cm, no sé si es mucho, pero a mí me encanta, es como perfecto", expresó 'La Liendra'.

Como era de esperarse los internautas reaccionaron a su historia, la cual se hizo viral en redes sociales y muchos aseguraron que está "exagerando" o "mintiendo", mientras otros mencionaron que Dani Duke, su actual pareja, es "afortunada".