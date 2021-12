Yina Calderón promete que se irá de Colombia y no volverá

Por medio de una de sus cuentas de Instagram, la polémica Yina Calderón realizó un en vivo en el que les confesó a sus seguidores que se quiere ir de Colombia para no volver.

En el en vivo, aparecen dos mujeres junto a Calderón, quien se encuentra en aparente estado de embriaguez y llorando.

En medio de lágrimas, Yina respondió a las personas que la criticaron por estar borracha un miércoles a las 9:00a.m. y aseguró que está en trámites para irse a Estados Unidos.

Mira También: DURAS CRÍTICAS A YINA CALDERÓN POR TATUARSE EL ROSTRO

“Yo no voy a estar más en su país. El 15 tengo la cita en la Embajada para la visa, seguramente me la den. Así que el otro año me voy para Estados Unidos y no vuelvo… Se los juro que no me van a volver a ver. Me voy para Estados Unidos y voy a ser la mejor representación de Colombia”, dijo Calderón a sus seguidores, quienes se han mostrado preocupados por su salud mental.

Yina Calderón sigue a Yefersson Cossio y se va para Estados Unidos en 2022 😱 pic.twitter.com/2MLbs5Q3Ls — Ana (@PuraCensura) December 22, 2021

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg