La curva más hermosa: Greeicy enamora modelando con su pancita

Greeicy y Mike Bahía sorprendieron a todos sus fanáticos al confirmar que están esperando a su primer hijo. Desde hace varios meses había muchos rumores y los cantantes lo anunciaron con una emotiva canción y video.

‘Att: Amor’, es la canción que escribieron para contarle al mundo que van a convertirse en padres. El tema musical lo presentaron como una experiencia personal, demostrando la expectativa y alegría que les genera el nuevo integrante de su familia. Además, es un tema para celebrar la vida.

Al finalizar el video, muestran a Greeicy con una pronunciada pancita y los fanáticos coinciden en que es su curva más bonita.

Los artistas además anunciaron una gira en el 2022 por Colombia, ya que ella se sueña sobre un escenario con su pancita.

En un en vivo que hicieron en sus redes sociales contaron que no se esperaban la llegada de su hijo, aunque sí sabían que podía pagar. Además, dijeron que, en un principio, ellos no querían tener hijos y no se soñaban con una familia, pero luego cambiaron de opinión.

Uno de las cosas que los seguidores más pidieron en el video, era que Greeicy mostrara su pancita y, aunque no dijeron cuánto tiempo tienen de gestación, ya está bastante grandecita.

La cantante le dio gusto a todos sus seguidores y presumió a su hijo, asegurado que se siente más sexy que nunca.