Luisa Fernanda W mostró cómo quedó su operación de senos

Desde que Luisa Fernanda W anunció que se iba a ir al quirófano para hacerse un aumento de senos. Los fanáticos le han llenado de preguntas y quieren saber cómo va durante todo el proceso de recuperación.

En una dinámica de preguntas y respuestas, a la influencer le dijeron que mostrará cómo quedó su operación.

"Aún no se ve resultado, sigo recuperándome. Me operé hace 14 días, pero como les digo solo fue cambio de prótesis y un pequeño aumento, tampoco es que se vea algo súper diferente", escribió.

Luisa aseguró que el cambio no iba a ser tan notorio, pues no se aumentó mucho, ya que, según ella, una talla más grande no se le vería bien, por su estatura.

Muchos usuarios han opinado sobre la operación de Luisa Fernanda W. Inclusive, le preguntaron a Pipe Bueno qué pensaba de las prótesis que les colocaron y dijo que no notaba la diferencia.