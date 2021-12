La skateboarder a la que la mordida de un perro en su boca le cambió la vida

Brooklinn Khoury es una joven modelo y skateboarder a la que la vida le cambió luego de recibir la mordida del perro de un familiar a quien pretendía acariciar el 3 de noviembre de 2020. La reacción del animal fue tan violenta que arrancó todo su labio superior.

Luego de ver en el suelo un bulto rosado que pronto reconoció, Khoury se dirigió lo más rápido que pudo al hospital más cercano, pero los doctores no lograron salvar su labio, haciéndola lucir muy diferente e impactante.

Desde la mala noticia, la joven se ha encargado de documentar, a través de sus redes sociales, el proceso de curación del rostro que cuando vio por primera vez sintió que fue “aterrador”. Con la idea de convertirse en un testimonio que anime a quienes pasan por lo mismo, Brooklinn Khoury ha asegurado que se ha aprendido a amar.

“No estoy aquí compartiendo mi historia para poner una mala luz sobre ningún perro o raza de perro. Simplemente estoy aquí para compartir mi historia y hacer que alguien que esté pasando por algo similar se sienta menos solo”, ha compartido en su cuenta de Instagram.

El proceso es largo, pues la mujer deberá someterse a 5 cirugías reconstructivas, de las cuales ya recibió la primera.

“Este ataque me ha enseñado a amarme de verdad por dentro y por fuera, independientemente de lo que la gente tenga que decir. Me enseñó que la sociedad pone altos estándares en la belleza, pero la realidad es que todos son hermosos a su manera. Me ha enseñado a tener paciencia con la forma en que la gente ha reaccionado ante mi historia. Me ha enseñado a amar, incluso cuando no lo sentía por los demás”, afirmó en uno de sus post en Instagram.