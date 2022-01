Yina Calderón metió su carro en un hueco en supuesto estado de embriaguez

Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve a la polémica Yina Calderón intentando sacar su auto luego de meterlo en una enorme zanja.

En las imágenes, grabadas por un testigo del accidente, se ve a la joven pedir ayuda a diferentes personas para sacar el carro del hueco, pero a pesar de los esfuerzos, no pueden.

Calderón, que celebró las fiestas de Fin de Año en La Dorada, Caldas, al parecer se encontraba en estado de embriaguez, o eso se escucha decir a las personas que llegaron al lugar del accidente.

“Mire, Yina Calderón borracha, se cayó al hueco. Está que no puede esa niña, pide ayuda. No sabe qué hacer, ella quiere ayudar a subirlo, pero no pueden subirlo. Está triste”, dice el hombre del video mientras graba.

