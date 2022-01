“Odio las redes sociales”, Juanes explica lo que le molesta de estar conectado siempre

El cantante colombiano Juanes compartió un corto video en el que explica los sentimientos que le producen las redes sociales mientras compartía con su esposa Karen Martínez, quien se ríe un poco de la opinión del padre de sus hijos.

Juanes manifestó que odia las redes sociales, pero el problema mayor que encuentra en eso es que a su esposa e hijos les gusta estar conectados todo el día.

“Odio las redes sociales, lo que significa eso, lo que implica eso, lo que hay que hacer”, aseguró el colombiano mientras debatía con ‘La Chechi’.

Te puede interesar: Sebastián Villalobos cautiva con sensual baile al ritmo de ‘La rica boa’

Mientras se desahoga frente a la cámara de su celular, el artista manifiesta que está cansado de pensar qué se debe inventar para mostrar en la web: “no, no quiero inventarme nada más me vale verga la puta red social”.

Mientras dice sus palabras, Martínez se ríe y le dice que no solo a ella le encantan las redes, también “a todo el mundo” porque les gusta “chismosear”, a lo que Juanes refuta que no es verdad.

“A mí no, de vez en cuando chismoseo, acepto pues, no puedo decirme que no gusta chismosear, pero no siempre. Todo el día viendo lo que hace todo el mundo, no me gusta, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer”, finaliza.

Ante su reflexión, varios colegas lo apoyaron ya que consideran que era algo que “se tenía que decir y se dijo”.