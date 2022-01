The Weeknd lanzó 'Dawn FM', un nuevo y legendario álbum

Este viernes 7 de enero, The Weeknd estrenó su nuevo disco ‘Dawn FM’, el quinto álbum del artista, en el que presenta un tremendo trabajo, con una producción impecable y lleno de sonidos que pondrán a vibrar a todos sus fanáticos.

Abel Tesfaye se ha convertido en tendencia en las últimas horas a tan poco de haber lanzado este nuevo proyecto, que se convertirá en un viaje musical que empieza con 'Dawn FM' un potente tema lleno de matices, luego está Gasoline otra de las canciones principales con sonidos de electrónica y que en YouTube sigue sumando reproducciones.

Como siempre la puesta en escena del cantante da de qué hablar y en esta ocasión lo vemos con un maquillaje que lo hace ver mucho más maduro, con experiencia y una barba tupida y canosa.

Estos son los títulos de las canciones que conforman ‘Dawn FM’.

1 Dawn FM

2 Gasoline

3 How Do I Make You Love Me?

4 Take My Breath

5 Sacrifice

6 A Tale by Quincy

7 Out of Time

8 Here We Go… Again

9 Best Friends

10 Is There Someone Else?

11 Starry Eyes

12 Every Angel Is Terrifying

13 Don’t Break My Heart

14 I Heard You’re Married

15 Less Than Zero

16 Phantom Regret by Jim