Don’t Look Up: se conoce el sueldo que ganaron Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio

La gran acogida que ha recibido ‘Don’t Look Up’ (No mire arriba) en Netflix ha superado las expectativas y no es para menos, pues una de las cosas más llamativas desde su promoción fue el elenco que haría parte de la película.

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Ariana Grande y Timothée Chalamet hicieron parte fundamental para que la trama que muestra un retrato del mundo actualmente con sentido del humor llegara a varios hogares en el mundo que han logrado hacerla tendencia.

Pero ante las dudas de varios, se conoció el sueldo que embolsaron a los actores principales, donde se evidencia una notoria desigualdad. DiCaprio ganó 30 millones de dólares (aproximadamente 121,179,300,000 en pesos colombianos), mientras que Lawrence 25 millones de dólares.

Aunque muchos aficionados han comentado sobre el tema, la misma actriz se refirió a este en diferentes medios internacionales y afirmó que admite que su colega “atrae más taquilla”.