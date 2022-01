'Destino Final': regresa la franquicia de terror luego de 10 años sin nueva entrega

‘Destino Final’, la franquicia de películas de terror basadas en el guión de Jeffrey Reddick, logró gran acogida del público a nivel mundial desde el 2000 al 2011, en total fueron 5 entregas, de las que unas lograron más éxito que otras.



La trama de la película trata de un grupo de personas que están destinadas a morir el mismo día, pero al ser alteradas algunas muertes, a medida que pasan los días van falleciendo de maneras inesperadas los que aparentemente se salvaron. En sus escenas destaca la violencia y la sangre.

Aunque las 5 películas recaudaron más de 665 millones de dólares en taquilla, en 2011 se detuvo la saga debido a que no todas recibieron buena crítica.

En 2019 se conoció que Warner Bros y New Line Cinema estaban en conversaciones para adaptar un nuevo guión a ‘Destino Final’, hasta ahora se confirmaron más detalles. Según Variety, la sexta película de la saga será estrenada en la plataforma HBO Max y contará con la mano de Jonn Watts, conocido por ser el director de ‘ Spider-man: No Way Home’.

Su fecha no ha sido confirmada, pero se espera que sea a inicios de 2023.