Tuti Vargas realiza un ‘house tour’ por su lujosa y enorme casa

Por medio de su cuenta de Instagram, la modelo e influencer Tuti Vargas les mostró a sus seguidores la hermosa casa que adquirió con trabajando duro y con disciplina.

“Las cosas no llegan por obra del espíritu Santo. Este apartamento no me lo dieron en canje, ni me lo regaló nadie. Simplemente fue un plan de acción que me prometí hace 6 años”, reveló Tuti en el video en el que contó cómo llegó a comprar la lujosa casa de dos pisos.

De acuerdo con la colombiana, desde hace muchos años quería tener casa propia, pero nada la convencía o le parecía muy costoso, sin embargo, un día regresó al apartamento en el que vivía en arriendo y vio que había uno a la venta en el mismo edificio.

Tuti se enamoró de manera inmediata de la casa y llegó a un acuerdo con el anterior dueño. Luego de comprarlo empezó a remodelarlo y finalmente lo mostró a sus seguidores, quienes la felicitaron y se mostraron muy felices por ella.

Carolina Cruz, Mabel Cartagena y otras celebridades felicitaron a la joven por su nuevo hogar.

