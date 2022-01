Las Kardashian lanzarán nuevo programa en Disney+

Las Kardashian-Jenner se han convertido en las hermanas más famosas del mundo y se dieron a conocer gracias a su popular programa de televisión, y el cual ahora regresará pero a través de la plataforma de Disney Plus.

La nueva producción se llamará Las Kardashian y contará la vida actual de este clan de mujeres que, en varias ocasiones, han generado polémica.

Este anuncio llega después de que en junio del año pasado pusieran fin al programa que las lanzó a la fama, ‘Keeping up with the Kardashians’, luedo de 20 temporadas en las que vimos, drama, glamour, belleza, llantos, risas, peleas y mucho más.

Sin duda esta familia sigue siendo icónica y, además, también aún generan interés por lo que, una vez más, las veremos convivir. ¿Conoceremos más detalles de lo que ha pasado en los últimos meses?, ¿habrán detalles de la separación de Kim y Kanye, y la boda de Kourtney Travis Barker?

Aquí te mostramos un avance: