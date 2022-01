Actriz porno revela que tiene dos vaginas: una la usa para su trabajo y la otra para sus relaciones

Evelyn Miller es una mujer australiana, de 31 años, que ha logrado gran éxito en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans gracias a que tiene dos úteros y dos vaginas, una anomalía conocida como didelfo uterino, que no le impide tener hijos y por el que ha ganado gran fama.

Miller se dedica al contenido pornográfico hace varios años de manera profesional, pero la característica con la que nació ha generado gran curiosidad en usuarios que se han encargado de hacer viral su historia en las diferentes redes sociales.

La mujer, según reveló en entrevista con ‘Crónica’, se enteró de su condición cuando tenía 20 años: "cuando me di cuenta de que tener dos vaginas no me afectaba negativamente, lo declaré públicamente en Reddit, las redes sociales y OnlyFans, y desde entonces ha sido una locura", afirmó.

Pero lo que más llamó la atención es que a cada vagina le tiene un uso diferente, pues comentó al medio que una la usa para su trabajo, mientras que la otra para su vida personal.

Actualmente Evelyn Miller está esperando a su segundo hijo, pues el didelfo uterino no le impide ser mamá.