Mujer asegura que perdió el cartílago de su nariz porque le hicieron mal la prueba PCR

En redes sociales se hizo viral la denuncia de una mujer de Argentina, que aseguró haber perdido el cartílago de su nariz tras un procedimiento mal ejecutado al realizarse la prueba PCR.

Se trata de Claudia Serran quien contó que un hisopado de COVID-19 que se hizo en una clínica privada provocó que se le infectara la nariz.

La mujer mencionó que era normal que se le realizara constantemente las pruebas de coronavirus pues se desempeña como acompañante terapéutica y en ocasiones debía ingresar a las salas de cuidados intensivos (UCI).

Sin embargo, uno de estos testeos no salió bien y ahora tendrá que someterse a una operación con urgencia, pues sin su cartílago en buen estado asegura estar expuesta a virus.

Claudia reveló que las molestias surgieron luego de realizarse la PCR: “Me empezó a picar, a molestar. Me entregaron el negativo. Al pasar los días la molestia persistía, pero el doctor me dijo que era normal (...) Me salía una especie de sangre gelatinosa constantemente y se me estaba brotando la cara”, detalló.

Serran decidió ir al hospital pues se dio cuenta que lo que le estaba pasando no era normal: ”La zona de la nariz se me había puesto roja, así que decidí ir al hospital. Tenía aproximadamente cuatro o cinco centímetros de dilatación en la fosa nasal".

"No tengo el cartílago que tiene normalmente la nariz. Llegué a tener 18 mil glóbulos blancos, con una anemia crónica. Se me habían reventado todas las venas y soy alérgica a la penicilina, ya no recibía más antibióticos porque me lastimaron muchísimo los brazos”, añadió.

Claudia decidió contar lo ocurrido en redes sociales, con el fin de que su historia pueda hacerse pública y así acceder rápidamente a una operación.