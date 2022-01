Video: Adele fue cómplice de una romántica propuesta de matrimonio

Son muchos los cantantes que se suman y hacen parte de algunos de los momentos más importantes en la vida de sus fanáticos. Entre ellos la icónica Adele, quien decidió ayudar a un hombre a proponerle matrimonio a su pareja de la mejor forma posible.

En redes sociales se viralizó el video en el que la cantante británica fue cómplice de una romántica propuesta. Adele le pidió al público hacer silencio para que la mujer no sospechara nada.

Te puede interesar: Niña de dos años enternece por parecerse a Mirabel bebé en 'Encanto'

Posteriormente entró el hombre con su novia Ashley, quien tenía vendados los ojos y se veía muy nerviosa.

"Quiero darte las gracias por ser tan paciente conmigo. Estoy extremadamente orgulloso de ti, cada día me alucinas. No hay absolutamente nada que no puedas hacer (...) Yo te amo y te seguiré amando por siempre. ¿Te casarías conmigo pequeña Ashley?", expresó el hombre y, ante la hermosa propuesta la mujer dijo que sí.

Pero lo mejor fue su reacción al ver que el amor de su vida había preparado un concierto para su propuesta en el que cantaría Adele y con su hermosa voz interpretó 'Make you feel my love'.