Jenn Muriel sube la temperatura con fotos en ropa interior

Por medio de su cuenta de Instagram, en la que la siguen más de 4 millones de personas, la modelo e influencer colombiana Jenn Muriel cautivó a sus seguidores con la publicación de una serie de fotos en las que presumió su cuerpazo.

En las imágenes, la novia de Yeferson Cossio usa un jean que bajó con su mano para mostrar la atractiva ropa interior gris que llevaba puesta, la cual dejó al descubierto su cuerpazo.

Mira También: LINA TEJEIRO BAILÓ Y CANTÓ RECIENTE CANCIÓN DE ANDY RIVERA

“We can always begin again – Siempre podemos empezar de nuevo”, fue el mensaje con el que Jenn publicó las imágenes, que como eran de esperarse, han sido llenas de elogios por parte de sus seguidores con comentarios como “Me encantassss”, “Mamacita”, “Estas muy hermosa”, “Hermosa como siempre”, entre otros.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg