Anuel AA cubrió el tatuaje que tenía en la espalda de la cara de Karol G

La ruptura entre los cantantes Karol G y Anuel AA volvió a ser tema de conversación, luego de que en los últimos días, el artista puertorriqueño compartiera un video en sus redes sociales donde mostró que cubriría el tatuaje que se hizo por la colombiana.

Si bien recordamos, Anuel se había tatuado el rostro de la cantante paisa en su espalda y, de hecho, muchos internautas se preguntaban qué haría el artista con este tatuaje.

Pues parece que el intérprete de 'Adicto' decidió dejar atrás todo lo que vivió con Karol G. Además, se le ha visto muy alegre junto a su nueva pareja, con quien aseguró querer caminar por el altar.

En el video aparece diciendo en repetidas ocasiones: "Vamos para la espalda, después vamos para la espalda". Sin embargo, hasta el momento no ha mostrado cómo quedó su nuevo tatuaje.



El reguetonero recibió cientos de burlas por parte de los internautas: "Destatuada no hay", "no sé para qué se tatuan, después hacen el oso", "pero le quedó tatuada en el alma y ahí no se borra", escribieron algunos usuarios.