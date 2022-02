Hermanastra de Georgina Rodríguez la acusó de no ayudarla económicamente

Georgina Rodríguez se ha convertido en tendencia en los últimos días tras el estreno de su reality 'Soy Georgina' en Netflix, en el que cuenta cómo fue su vida y los duros momentos por los que pasó antes de conocer y formar una familia con el futbolista Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, parece que no todo el mundo disfrutó la serie documental, pues recientemente salieron a la luz las declaraciones de su hermanastra Patricia Rodríguez, quien acusó, abiertamente, a la modelo de dejar de lado a su familia.

Según Patricia lleva más de 10 años sin verse con su hermana y al referirse a la modelo aseguró "sentir lástima y tristeza".

Te puede interesar: 'We don't talk about Bruno' destronó a 'Easy on Me' de Adele del primer puesto de la lista Billboard

La hermanastra declaró que nunca ha obtenido ayuda por parte de la pareja de Cristiano, de hecho contó que, en una ocasión, le pidió al futbolista que le firmara una camiseta para el cumpleaños de su hijo, pero la modelo se negó.

De igual forma, le pidió ayuda a Georgina para los libros del colegio de sus hijos pero, al parecer, la famosa no la ayudó: "Me dijo que me iba a pagar los libros de mis hijos y todavía estoy esperando", expresó.

Sin embargo, no fue la única que habló al respecto, pues uno de sus tíos causó polémica al asegurar que "no es una buena mujer" y agregó que Georgina se siente avergonzada de ellos.

El video de la entrevista de Patricia Rodríguez se ha hecho viral en redes sociales desatando polémica, por lo que varios internautas han criticado a la mujer asegurando que solo quiere fama y dinero.