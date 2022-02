Aida Cortés celebró su cumpleaños mordiendo el pastel con pequeña lencería

Aida Cortés subió la temperatura en redes sociales con la celebración de su cumpleaños. La modelo había mostrado que estaba bastante emocionada por su nueva vuelta al sol y compartió un video y fotografías de su festejo.

Mira también: Aida Cortes sube la temperatura en atrevida lencería de encaje roja

En su última publicación en Instagram, la modelo compartió un video en el que posa encima de una cama mientras muerde de forma sensual su pastel. Aida posó con una lencería rosada que tenía detalles de felpa.

La modelo reflexionó sobre este nuevo año y escribió un mensaje en el que habla sobre el aprendizaje que le dejó este año.

“Estoy de cumpleañera !! Amo saber que cada año de mi vida he evolucionado y he aprendido cosas nuevas ! Amo mi vida , amo divertirme ! Amor no tener miedos , amo no tener excusas ! Amo no tener prejuicios ! gracias a todos los que hacen parte de mi vida de cerquita y de lejitos ! A todos los amo”, escribió Aida.

Te puede intersar: Demi Rose retó la censura de Instagram posando con una bata de malla sin nada debajo

Todos sus fanáticos se volcaron a felicitarla y halagarla por su figura con comentarios como los siguientes: “Te obsequió mi corazón” y “feliz cumpleaños a la niña más linda”.