[Video] Joven llora desconsolada al quedarse sin boletos para Bad Bunny tras dos días de fila

Uno de los países de Latinoamérica en los que Bad Bunny anunció su gira ‘World's Hottest Tour’ fue México, país donde cientos de fans se emocionaron e incluso hicieron largas filas para alcanzar a comprar boletos para el evento.

Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte, es el caso de una joven que después de estar dos días en la fila para ver a su artista favorito, no alcanzó.

Afuera del estadio BBVA, en CDMX, varias personas pasaron días esperando que se habilitara la venta de las entradas para el show de Bad Bunny en diciembre, lugar donde fue grabada la joven que no paraba de llorar al enterarse de que se habían agotado.

“Ya no hay, yo quiero y no hay. Por favor. Es que me dicen que ya no hay. Tengo dos días aquí, pido ayuda, tengo fe. Yo estuve sola, o sea, me iba a bañar y ya; quiero verlo, pasó la de la tarjeta y el sistema está saturado. Quería el VIP, pero ya no hay”, dice la chica mientras llora y se desespera.