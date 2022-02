Lina Tejeiro se sinceró y confesó si le sirvió la teoría de que un calvo saca a otro clavo

Lina Tejeiro habló con Maffe, dj de LOS40 Colombia, quien le preguntó sobre varias cosas referentes a las relaciones, el amor, las primeras citas y las buenas noticias de su carrera profesional, pues habló de su primer protagónico en cine.

Maffe indagó sobre cómo Tejeiro conquista y cómo se comporta en diferentes situaciones, una de las primeras preguntas fue si está de acuerdo con tener relaciones sexuales en la primera cita, a lo que la actriz contestó: “no, tiene que haber mucha química, pero mucha química, pero no, yo no”.

Por otro lado, Tejeiro recomendó buscar un punto medio a la hora de escoger la ropa para la primera cita, dejar algo a la imaginación de la otra persona y aseguró que si le gustan los besos en estos casos.

En cuanto a los ‘nudes’, la actriz habló que solo envía este tipo de imágenes dependiendo “la calidad de confianza que haya en la relación”.

Entre otras de las cosas que respondió fue si “¿un clavo saca a otro clavo?”, a lo que respondió: “no, no pasa, a mí no me ha pasado, alguna vez puse en teoría esa práctica y no. Siento que es ese clavo clava más al otro clavo”.

Más preguntas y su alegría por el personaje que hace en ‘Un rabón con corazón’, fueron temas de conversación con Maffe. Acá la entrevista completa.