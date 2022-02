Maluma mostró las heridas que le dejó su perro doberman

Maluma ha demostrado el amor que siente por los animales y constantemente comparte imágenes junto a sus mascotas Buda, Bonnie y Clyde en redes sociales.

Sin embargo, recientemente tuvo un altercado con Buda, un doberman que a primera vista a cualquiera le daría miedo.

Varios fanáticos se mostraron preocupados, luego de que el cantante apareciera en algunos videos con una herida en su rostro, la cual le causó su perro.

Así lo explicó el intérprete de 'Hawái', quien confesó que su perrito lo atacó, pero lo defendió, pues todo se trató de un accidente.

"La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Ya saben, pa' que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado", contó el reguetonero, y también mencionó que no tiene resentimientos hacia su mascota.