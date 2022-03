Yeferson Cossio quiere darle una casa a Jenn Muriel, pero ella se niega

Por medio de un video de casi 14 minutos, el creador de contenido Yeferson Cossio volvió a referirse a la polémica que se desató en redes sociales tras confirmar el fin de su relación con Jenn Muriel y ser visto dándose un beso con Aida Victoria Merlano.

En el video, Cossio habla de lo buena mujer que es su exnovia, a quien llama el amor de su vida. Además, revela las razones que los llevaron a ponerle fin a su romance, que era admirado por sus millones de seguidores.

Yeferson aseguró que los planes de vida de él y Jenn son muy diferentes, motivo por el cual decidieron alejarse y no volver a verse.

Además de dar las razones del fin de su relación, el colombiano aseguró que quiere darle una casa a Jenn para que viva con sus perros, pero ella se niega a aceptarla.

“Miren, yo a Jennifer le he cumplido todos los sueños. Yo a Jennifer le he dado todo el amor del mundo y real, de verdad. Pero yo a Jennifer no le doy paz mental, por las cosas que quiero. No le doy estabilidad emocional. Yo para qué le voy a dar una casa, un carro, todas esas banalidades si al final a ella no le va a dar paz mental. De hecho, cuando decidimos separarnos, le dije que se quedara con la mitad de todo porque lo construimos juntos y ella dijo que no. En estos momentos estamos peleando porque le quiero comprar una casa para que se quede con los perros y no me la quiere recibir. A Jennifer no le importa el dinero, ¿si ven lo superior que es?”, confesó Cossio en el video, en el que se ve afectado por toda la situación.

Finalmente, Yeferson pidió respeto para Jenn y también para Aida Victoria.

