Camila Cabello emociona con su canción 'Bam Bam', junto a Ed Sheeran

Preparándose para su lanzamiento más grande, audaz y brillante hasta el momento, la cantante y compositora Camila Cabello presenta su esperado nuevo sencillo y video musical 'Bam Bam' acompañada de Ed Sheeran.

'Bam Bam' fue producida por Ricky Reed, Edgar Barerra y Cheche Alara, y fue escrita por Cabello, Ed Sheeran y Ricky Reed. El video fue dirigido por Mia Barnes, en colaboración con Dave Meyers, quien también dirigió los videos de Cabello 'Havana', 'Senorita', 'My Oh My' y 'Liar'.

'Bam Bam' marca su primer lanzamiento de 2022 y se destaca como uno de los sencillos más esperados del año. En particular, la reúne con uno de los artistas más conocidos del mundo, ganador del premio Grammy, Ed Sheeran. Continúa una colaboración creativa que se remonta al éxito de Sheeran de 2019 con certificación de oro 'South of the Border' [feat. Camila Cabello & Cardi B].

'Bam Bam' anuncia la llegada de su tercer álbum de larga duración, ‘Familia’, para el próximo 8 de abril. El año pasado, Cabello preparó el escenario con 'Don't Go Yet', que reunió de manera impresionante más de 232 millones de streams en Spotify.