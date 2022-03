Ester Expósito mostró su rostro al ‘natural’ y sorprendió a sus fans

Ester Expósito, la famosa actriz y modelo española, sigue enamorando a los internautas alrededor del mundo con sus publicaciones en su cuenta de Instagram donde presume su belleza y su escultural cuerpazo. Esta vez el turno fue para su más reciente publicación, una selfie en la que muestra su rostro al ‘natural’.

En las imágenes se ve a la actriz posar dentro de un coche, ella lleva unas gafas de sol en la mano, mientras muerde una parte de ellas con la boca, sin embargo, el centro de atención fueron sus ojos verdes y su hermoso cabello.

Los comentarios por supuesto no se hicieron esperar por parte de sus amigos y seguidores en las redes sociales, “que ojazos”, “la más bella del lugar”, “te amo, eres i ejemplo”, “te admiro un montón”, “eres arte”, “existen los monumentos y después tu”, “linda mi amor”, “ay me esta dando algo”, “más guapa que tú, no existen”, escribieron algunos usuarios en la publicación.

La imagen ya suma más de un millón de ‘me gusta’.

Es importante resaltar, que la actriz española se dio a conocer por la famosa serie de Netflix ‘Élite’, en la que interpretaba a una chica de colegio que pasa por diferentes situaciones a lo largo de su año escolar, con sus amigos.

También se ha desempeñado en el mundo del modelaje, por estas razones se ha ganado la admiración de sus millones de fans, quienes siempre la apoyan, así como se ve en las publicaciones de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 20 millones de seguidores.