En redes nombran a Rihana la mamá más icónica por fotos en enterizo

¿Quién dijo que la maternidad no puede ser sexy? Porque Rihana ha mostrado con orgulloso su curva más adoradora. En sus redes sociales, la cantante no ha parado de compartir imágenes de su pancita y no ha dejado su marcado estilo de moda.

Mira también: Rihanna está embarazada de A$AP Rocky



Rihana es una de las famosas a las que las distingue un estilo libre y atrevido y en redes la han elogiado por seguir vistiendo así durante su maternidad. La cantante no ha decepcionado a nadie con sus pintas en las que la protagonista es su pancita.

En su última publicación en redes sociales, Rihana compartió una galería de imágenes en las que muestra su lado más elegante y sensual. La cantante tiene puesto un enterizo azul que tiene escote en su estómago.

Además, la prenda de vestir es totalmente pegada al cuerpo, tiene un hombro destapado y un escote en la parte del pecho. La cantante posó desde varios ángulos y dejó claro que se siente orgullosa de su embarazo, mostrando una parte de su pancita.

Te puede interesar: Rihanna presumió su embarazo con sensual transparencia en la Semana de la Moda

Desde que Rihana hizo el sorpresivo anuncio de su embarazo ha compartido muchas imágenes de su embarazo. La cantante no hizo una gran publicación en redes sociales o algo por el estilo. Simplemente estaba paseando por las calles de Nueva York y dejó ver su estomago pronunciado.

Es muy poco lo que se sabe del embarazo, pero tanto Rihanna como A$AP Rocky, pareja de la cantante desde 2020, se han mostrado muy emocionados por la llegada de su primer hijo.