Dua Lipa calla a los ‘haters’ haciendo otra vez baile que fue criticado en el 2018

Para nadie es un secreto el éxito que Dua Lipa ha tenido en su carrera, su último álbum ‘Future Nostalgia’ fue uno de los más taquilleros y sonados del 2020. La cantante no solo ha crecido a nivel musical sino en el show que ofrece en sus conciertos.

La artista fue una de las invitadas al ‘The Tonight Show Staring Jimmy Fallon’ y habló sobre su colaboración con Elton John y uno de sus icónicos pasos de baile que se volvió viral en internet.

En el 2018, se volvió viral un baile de Dua Lipa mientras presentaba ‘One Kiss’ y la artista se convirtió en la burla del internet. Muchas personas la empezaron a señalar por no saber bailar y hacer pasos ‘aburridos y perezosos’.

En la coreografía, Dua Lipa básicamente hace un pequeño meneo de cadera de medio lado en varias ocasiones. Las redes se volcaron con comentarios y muchas personas lo consideraron raro y poco artístico.

Luego de esto, Dua Lipa cambió drásticamente su baile y se vio cada vez más suelta en sus movimientos, hasta volverse un experta en las coreografías.

Hasta el momento, ella no se había referido a ese video, sin embargo, Jimmy Fallon le preguntó por ese momento de su vida, pues la cantante decidió volver a hacer ese paso en su más reciente gira en ‘Don’t Star Now’. En medio de risas, Dua dijo que en ese momento le causó dolor todas las burlas.

“Está bien, cuando miro hacia atrás, y creo que la razón por la que estamos hablando de esto, es porque lo estoy haciendo otra vez en tour, porque hubo un momento en el que me causó dolor estaba siendo víctima de bullying en línea y no fue muy lindo”, dijo Dua Lipa.

Además, aseguró que esas críticas la hicieron crecer y saber que necesitaba practicar más para convertiste en la artista que soñaba.

“Ahora lo puedo mirar desde otra perspectiva, lo miró con cariño porque me hizo crecer en la artista que me quería convertir. Me hizo trabajar más fuerte, ensayar más, solo me quería convertir en una verdadera artista y creo que eso era lo que necesitaba”, aseguró.

Luego de esto, Jimmy le dijo que si le podía enseñas cómo hacer este movimiento y compartieron un divertido momento, ya que él no pudo coordinar sus pasos.