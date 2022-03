Sebastián Yatra se quitó la camisa y enloqueció a sus fans con sus abdominales

Sebastián Yatra, el famoso cantante y ahora actor colombiano causó sensación en las redes sociales con su más reciente publicación en su cuenta de Instagram donde presumió su escultural y tonificado cuerpazo, además de aprovechar para anunciar la serie donde debutó como actor.

En la imagen se ve a al actor posar con un pantalón verde, sin camisa y frente al espejo, además, mostró algunos dibujos que se hizo en el cuerpo, durante su paso por la serie ‘Érase Una Vez, Pero Ya No’ donde protagonizará, a partir del 11 de marzo por la plataforma de streaming, Netflix.

Los comentarios en la fotografía no se hicieron esperar, “te quedan bien los tatuajes”, “sexy”, “a ti no se te habla, se te reza”, “muero por verte en la serie”, “el cuerpo que te mandas”, “muero por verte actuar”, “que ganas”, “cada día me enamoro más de este hombre”, escribieron algunos usuarios.

La publicación ya suma más de 225.000 ‘likes’.