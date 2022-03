Aida Victoria Merlano revela qué cirugías estéticas se ha realizado

Luego de la polémica que se desató en las redes sociales por el beso entre Yeferson Cossio y Aida Victoria Merlano, la joven barranquillera ha seguido compartiendo con sus seguidores su día a día y respondiéndoles diferentes dudas.

Por medio de la dinámica ‘Preguntas/Respuestas’ en sus historias de Instagram, red social en la que la siguen casi 3 millones de personas, la creadora de contenido contestó algunas de las dudas que le dejan sus seguidores sobre su vida, aspecto físico, entre otros.

"¿Tienes algo del cuerpo operado?", fue una de las preguntas que Aida Victoria recibió y que no dudó en responder, asegurando que solo se ha operado una vez y que fue hace 5 años.

Mira También: ¡SE LE MARCÓ TODO! KHLOE KARDASHIAN POSÓ CON SENSUAL ENTERIZO DE CUERO

“Me han preguntado mucho por eso, yo sólo tengo los senos o sea yo no tengo marcación abdominal, ni tengo cola ni nada. Por eso, obviamente cuando me adelgazo se me va la nalga, por eso se me marca más el abdomen, pero no, solamente tengo los senos”, aseguró la colombiana, que fue cuestionada por algunos de sus seguidores que no le creen.

Comentarios como “Pero las fotos de antes, dicen lo contrario”, “todas dicen lo mismo al final salen los resultados”, “ya veremos en unos años a ver si es cierto”, entre otros, fueron algunos de los que recibió Aida.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg