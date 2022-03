Sean Paul y Pia Mia unen su talento en ‘How We Do It’

Sean Paul, el artista jamaiquino que se presentará el 21 de marzo en nuestro país, regresa con un nuevo single y vídeo musical titulado ‘How We Do It’ con la artista multiplatino Pia Mia.

"Este nuevo single "How We Do It" es nuestra manera de mostrar a los oyentes cómo bailamos, cómo disfrutamos de la vida y cómo nos mantenemos frescos. Cuando empezamos a grabar este tema, supimos de inmediato que queríamos que participara en él, y lo hizo de maravilla", aseguró el artista sobre su nuevo tema, con el que seguro pondrá a bailar a millones.

La energía de la canción entra y sale de los ritmos de dancehall con influencias isleñas, de un R&B elegante y de un pop contundente.

El vídeo oficial de ‘How We Do It’, dirigido por Briana Gonzales, plasma la química de los artistas y la energía del poderoso tema.

No es la primera vez que Sean Paul y Pia Mia colaboran, pues el artista participó en la remezcla de ‘Hot’ hace dos años.

Sean Paul obtuvo recientemente una nominación al GRAMMY al ‘Mejor Álbum de Reggae’ por su séptimo álbum de estudio ‘Live N Livin’, que fue lanzado a principios del 2022.

