“Dejar que el niño chille a veces es mejor”: Rubén Blades sobre polémica entre Residente y J Balvin

La sesión que el artista puertorriqueño Residente realizó junto al productor argentino Bizarrap, en la que le tira al cantante J Balvin, generó todo tipo de reacciones dentro de sus fanáticos, colegas y diferentes artistas que mostraron su opinión frente a la pelea que hay entre los dos músicos.

El salsero panameño Rubén Blades reaccionó hace poco en sus redes sociales, en las que publicó un video rapeando y lanzado versos para su amigo Residente y también al paisa.

“Lo voy a hacer porque mi nombre anda por ahí, dando vueltas. Como quiera que me entraron ahí, me llevaron allá, pues voy a hacer un comentario corto”, empezó diciendo el artista, quien ha sido una de las razones del descontento entre Residente y J Balvin.

En el video, Blades le habla principalmente a René Pérez, pero también deja su opinión frente al paisa.

“Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios, y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario. Que nadie se equivoque, quiero que esto quede en claro: aconsejo a René porque lo quiero como hermano. Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo ‘Rubencito, águila no caza moscas’. No es amor y cariño, es amor y control”, dice parte del rap del salsero, que también le tiró a Balvin, pero no de la forma en la que lo hizo el puertorriqueño.

“Deja que el niño chille, a veces es mejor. Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende: que el oro no compra a quien su alma no vende”.

Finalmente, Blades le recomendó a Residente que dejara hasta ahí la pelea.

“Al ánimo caldeado recomiendo ponerle fin. No le pongan atención a esas excusas”.

