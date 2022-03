Katy Perry subió a tarima al creador de contenido colombiano Javier Ramírez

Katy Perry es una de las cantantes pop más queridas y populares alrededor del mundo. Sus canciones, videos y poderosas presentaciones han hecho que acumule millones de fanáticos que disfrutan cada uno de sus pegados temas.

Uno de los jóvenes colombianos más fanáticos de la artista estadounidense es el creador de contenido y actor Javier Ramírez, conocido por hacer parte de diferentes producciones, entre ellas ‘El Paseo de Teresa’ y ‘Mentiras Perfectas’.

Por medio de su cuenta de Instagram, en la que lo siguen más de 3 millones de personas, Ramírez mostró videos y fotos del momento en el que Katy Perry lo subió al escenario durante uno de sus conciertos en Las Vegas, Estados Unidos, algo que sin duda emocionó no solo al joven, sino también a sus seguidores, que quedaron impactados por lo que vivió el colombiano.

En las imágenes, Javier luce un atuendo rojo mientras baila e interactúa con Perry y sus fanáticos, que disfrutaron mucho la intervención del colombiano.

“Casi me muero. Ayer Katy Perry me subió al escenario. No saben lo que ella me ha inspirado durante toda mi vida, en mi carrera, las veces que sus canciones han tocado mi corazón. ESTO FUE DEMASIADO PARA MÍ!! Ayer cumplí mi sueño de verla en VIVOOOO EN LAS VEGASSS! Y me eligió a mí en medio del concierto para subir”, aseguró el joven.

Javier les aseguró a sus seguidores que pronto subirá un video de su experiencia junto a la artista y todos los detalles de lo que vivió en tarima.

