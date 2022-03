Ricky Montaner pone fin a los rumores sobre supuesta crisis con Stefi Roitman

Luego de que los polémicos periodistas Luli Fernández y Rodrigo Lussich aseguraran en el programa ‘Los escandalones’ que el cantante Ricky Montaner y su esposa Stefi Roitman ya no estaban juntos, el hijo de Ricardo Montaner salió a desmentir los rumores.

Mira También: CAMILO ANUNCIA SU TOUR 2022 CON TRES FECHAS EN COLOMBIA

Durante el programa, Fernández y Lussich aseguraron que la pareja estaba pasando por una fuerte crisis porque no habían publicado fotos juntos desde hace mucho tiempo y porque supuestamente Roitman fue vista sola en Argentina.

“En el camino sucedió que ella vino a Argentina, está acá y la vimos cantando, y la realidad es que empezó a surgir en los portales que había una crisis porque a él se lo vio chichoneando. La última vez que Stefi Roitman publicó una foto con su amado Ricky Montaner fue el 18 de febrero. No están juntos, pero es mucho tiempo. Y el tema no es que ella no postea nada más, él también le está haciendo un vacío”, aseguraron los argentinos, quienes también aseguraron que la joven “odia a su esposo”.