"Bogotá es mi show favorito": Miley Cyrus se consagró 'diosa' en Colombia

Desde la llegada de Miley Cyrus a Colombia el pasado 20 de marzo, sus fanáticos recibieron a la artista con mucha emoción plantándose en el hotel Four Seasons Casa Medina, donde entonaron toda la noche varias de sus canciones.

La presentación de la artista fue todo un éxito, pues reunió a miles de personas en el Movistar arena, donde durante varias horas disfrutaron de toda su música. Un show sin precedentes que cautivó hasta a la propia Miley.

Cyrus fue aplaudida por todos los asistentes, pues durante su show se sintió un poco mareada, sin aliento e incluso casi vomita, esto debido a la altura de Bogotá, pero la artista decidió continuar con el concierto como toda una diosa y terminó dando tremendo espectáculo.

Miley llamó a Bogotá su show favorito

"This show in Bogotá, is my favorite show" aseguró la cantante mientras la multitud enloquecía. Sin duda los fanáticos se hicieron sentir desde su llegada y la cautivaron con su amor.

'The Climb' se consagra como un himno

Una de las canciones más icónicas y para muchos bastante significativa es 'The Climb', un tema que invita a no rendirse frente a las adversidades y que acompañó a miles de jóvenes durante el paso de Miley por Disney.

Como una sola voz se escuchó al Movistar Arena entonar cada parte de esta canción como si fuera la última vez. Un tema que le sacó a más de uno lágrimas, que hizo vibrar el escenario y que le demostró a Cyrus que Bogotá es también su casa.

Cientos de internautas compartieron los momentos más emotivos y emocionantes del concierto en redes sociales: el discurso de Miley, la tremenda interpretación de 'Angels like you' y el cierre de su presentación con 'Party in the USA'.