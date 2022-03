Artistas que han ganado el Oscar gracias a una canción

Estamos a unos días de ver la gran ceremonia de los Premios Oscar 2022, los cuales premiarán lo mejor del cine y reconocerán su talento con la estatuilla.

Una de las categorías más esperadas de este año es la de Mejor Canción, en la cual está compitiendo 'Dos Oruguitas', tema interpretado por el colombiano Sebastián Yatra y que hace parte del fenómeno mundial 'Encanto', la cual se posiciona como una de las favoritas.

Desde sus inicios, la Academia ha premiado a reconocidos artistas que se llevan el Oscar a sus casas entre estos Lady Gaga y Elton John, y para recordarlos hoy te traemos 8 artistas que se han llevado la estatuilla gracias a una de sus canciones.

1. Elton John ganó con 'Can you feel the love tonight', canción para El Rey León

2. Phill Collins se llevó el Oscar con ¡You'll be in my heart' para Tarzán

3. Eminem ganó con uno de sus temas más exitosos: 'Lose Yourself', tema que pertenecía a la película que también protagonizó '8 Millas'.

4. Jorge Drexler el uruguayo se llevó su primer Oscar en 2005 con su canción 'Al Otro lado del Río', sin embargo, no pudo interpretarla en la gala debido a que no era lo suficientemente "conocido" en Estados Unidos.

5. Adele se llevó el Oscar por su increíble canción 'Skyfall' para la cinta 'James Bond'.

6. John Legend ganó por 'Glory' en 2015 y la canción era el tema principal de la película 'Selma'

7. Sam Smith se llevó el premio a Mejor Canción Original gracias a 'Writing's on the wall', tema de Spectre.

8. Lady Gaga logró gran éxito internacional con su tema 'Shallow', gracias a la película que protagonizó junto a Bradley Cooper 'Nació una estrella'