Video: Yina Calderón confesó que ha tenido sueños mojados con Cintia Cossio

Yina Calderón, la reconocida empresaria colombiana causó sensación en las redes sociales con su más reciente publicación en sus historias de Instagram donde se sinceró con sus seguidores y afirmó haber tenido sueños mojados con una mujer.

En el video se ve a Calderón junto a uno de sus amigos, él le pregunta, “¿ha tenido sueños mojados con alguna mujer y con quién?”, a lo que la empresaria respondió apenada, pero de manera contundente.

“Yo nunca he tenido sueños mojados con una mujer, no me gustan las mujeres, pero que día sí, amanecí súper mojada y me soñé con Cintia Cossio”, respondió Yina Calderón.

El video se ha compartido en otras redes de la misma red social donde usuarios han dejado sus comentarios al respecto, “ay no, eso si no cuadra”, “ya no sabe cómo más llamar la atención”, “pobre Cintia”, escribieron algunos usuarios.