Burgerville: el festival que reune las mejores hamburguesas de Bogotá

Este fin de semana, el museo el Chicó le abre sus puertas al Burgerville, una experiencia gastronómica de otro nivel y completamente deliciosa.

Luego de una larga espera, todo está listo para que los comensales prueben las mejores hamburguesas de Bogotá y al mismo tiempo homenajear el origen de esta icónica comida rápida.

Por si fuera poco, el festival estará acompañado de música en vivo, barra de coctelería, juegos, cervezas, postres y hasta autocine, para que disfrute de una buena hamburguesa

En el Burgerville se reunirán más de 30 restaurantes con las mejores hamburguesas de Bogotá en un mismo lugar y lo mejor de todo es que los precios oscilan entre $12.000 y $18.000 peso.

¿Cuáles son los restaurantes?

La Agadón, Amma Café, Bícono, El Árabe, Bandido, La Brasserie, Bubu Burgers, Burger Fries and Co, Dilip, Diner, Dixie Chicken House, Emilia Grace, Elecktra, Elemental, La Fama, Gaba, Gauchos, Gordo, Home Burgers, Juan Burgers, Just a Burger, Ko, Lorenzo El Griego, La Lucha, Oficial, La Pinta, Sir Frank, Ugly American, Voodoo, La Xarcuteria, son tan solo algunos de los restaurantes que estarán presentes en este delicioso festival.

Horarios:

Viernes 1 de abril: 11: 00 A.M. a 10:00 P.M.

Sábado 2 de abril tendrá dos franjas: Franja uno de 11: 00 A.M. a 5:00 P.M. Franja dos de 5:00 P.M. a 10:00 P.M.

Domingo 3 de abril tendrá dos franjas: Franja uno de 11: 00 A.M. a 4:00 P.M. Franja dos de 4:00 P.M. a 8:00 P.M.

Para más información ingrese a www.bogotaeatsfest.com y conozca el menú completo del festival Burgerville.