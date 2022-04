Mamá celebró que su hijo es gay con una fiesta sorpresa para él

Víctor Andrade, un joven de 24 años, logró hacer viral el gesto que su mamá tuvo con él apropósito de su cumpleaños, su reciente graduación y por haberse enterado de su orientación sexual.

Con mucho orgullo, el joven compartió el video de la sorpresa que recibió, donde su mamá le cubre los ojos antes de que vea la fiesta sorpresa que le organizó con decoración alusiva a la bandera de la comunidad LGTBIQ+.

La señora Luciana logró llamar la atención de cientos de usuarios por su amoroso gesto y gentil discurso ante Víctor.

“Realmente quería que supieras algo frente a tus amistades y familiares. Hijo, siempre supe de tus elecciones, lo que eres y no eres. Creo que fingiste que no sabíamos. Yo también fingí no saberlo. Todo ha estado bien”, comentó la mujer luego de dar la sorpresa.

La mamá siguió diciendo: “ahora, después de 24 años, quería dejarte claro que siempre te amé. Esto no es solo una mesa, esto tiene un significado muy grande para nosotros. Siempre te aceptamos y siempre te aceptaremos, quien diga lo contrario o hable de ti se peleará con todos. Te amo”.

Víctor después dedicó otra publicación contando que no esperaba que el regalo de su mamá diera la vuelta por la web, por lo que contó otros detalles y envío un mensaje a las demás mamás de personas con diferentes orientaciones sexuales.

“Sería bueno que todas las madres fueran así, después de todo, ¡todas las personas LGTBIQ+ merecen ser recibidas de esa manera!”, afirmó el joven.