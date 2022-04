Andy Rivera prende fuego a las redes con foto en ropa interior

El cantante de música urbana Andy Rivera, ha logrado cautivar un gran número de seguidores en redes sociales no solo por su talento en el canto, sino también por su tonificado cuerpo que deja a más de una con la boca abierta.

Según internautas, uno de los mayores atractivo físicos del artista es su tonificado abdomen, es por esto que Rivera no pierde oportunidad para presumirlo en sus redes compartiendo fotos ligero de ropa.

Mira también: Lina Tejeiro bailó y cantó reciente canción de Andy Rivera



Esta vez, el pereirano causó gran conmoción entre su fanaticada luego de compartir en su cuenta oficial de Instagram un carrusel de dos fotos.

En las instantáneas, Andy aparece después de hacer ejercicio mostrando su tonificado cuerpo mientras luce una gorra roja y ropa interior negra.

“Que chimba entrenaaaaar durooo 🥵💀¿mi combo de Instagram ya entrenó? 👀 👀😀”, fue el mensaje con el que acompañó su post.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es el bulto que sobre sale de entre pierna y con el que puso a suspirar a más de una.

De inmediato usuarios reaccionaron a su publicación y además de aplaudir su evidente disciplina con el ejercicio, no evitaron resaltar sus atributos.

Incluso, algunos no evitaron hacer referencia a su exnovia, la actriz Lina Tejeiro, señalando que ese sería el motivo por el que la famosa no “supera” al cantante.

“Ahora lo entiendo todo…” – “Todas haciendo zoom 😂😂😍” – “Jajaja con razón Lina Tejeiro no lo quiere ni soltar” – “Con razón @linatejeiro no se da por vencida 😳” – “Ya me di cuenta porque tanta tusa @linatejeiro GOLOSA 😂😍🤤” – “así yo también volvería 80mil veces 🙃”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Fue tanto el furor que causó Rivera con sus sugestivas instantáneas, que en menos de 7 horas alcanzó más de 253.000 reacciones.