“Soy un ser humano”: Ed Sheeran después de estresante juicio por plagio a ‘Shape of you’

Luego de ganar el pleito legal abierto por los compositores Sami Chokri y Ross O’Donoghue, por el supuesto plagio cometido en su canción ‘Shape of you’, Ed Sheeran habló de los problemas que esto le causó mentalmente.

El fallo se dio este miércoles luego de que el juez del Tribunal Superior Antony Zacaroli concluyera que Sheeran no copió frases de ‘Oh Why’ al escribir su canción. Aunque la defensa de los denunciantes afirmaba que había una “similitud indiscutible”.

Ante el hecho, Ed Sheeran habló a través de un video en su cuenta de Instagram en cómo le afectó este caso.

“Si bien obviamente estamos contentos con el resultado, siento que reclamos como este son demasiado comunes ahora y se han convertido en una cultura en la que se presenta un reclamo con la idea de que un acuerdo será más barato que llevarlo a los tribunales”, contó el artista.

También dio su opinión sobre la producción musical de las canciones, expresó que es casi imposible que no existan similitudes en la música pop ya que “hay tantas notas y muy pocos acordes”.

El cantante de éxitos como ‘Photograph’ y ‘Perfect’ abrió su corazón y dijo que había sido un proceso complicado, así que agradecía a todos los que creyeron en él.

“Solo quiero decir que no soy una entidad. No soy una corporación, soy un ser humano, soy un padre, soy un esposo, soy un hijo. Las demandas no son una experiencia agradable”, puntualizó.