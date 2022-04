Scott Disick se pronuncia sobre la relación de su expareja Kourtney Kardashian y Travis Barker

Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian y padre de sus hijos, finalmente habló de la relación entre la mayor de las Kardashian y el músico Travis Barker.

La confesión la hizo en el primer capítulo de ‘The Kardashian’, reality que fue estrenado recientemente en la plataforma Hulu, durante una conversación con Khloé sobre cómo se sentía con la nueva relación de su ex.

"Siempre tuve a sus amigos o a nuestra familia diciendo en mi oído como, 'no te preocupes, cariño, eventualmente ustedes lo resolverán y volverán a estar juntos algún día'. Así que mi pie siempre estaba a medio camino en la puerta", expresó el empresario.

Disick afirmó que perdió a Kourtney como “mejor amiga” y ahora su única relaciónserá para criar a sus hijos: “ahora somos realmente más co-padres” y mencionó que ha sido "una de las cosas más difíciles de su vida".

No quiere ser excluido

El empresario admitió que tiene claro que Kourtney está muy feliz, sin embargo, reveló que le preocupa que la familia Kardashian-Jenner lo olvide.

"Sentirme excluido y que no me digan nada es muy doloroso... Especialmente cuando no tengo otra familia a la que ir", mencionó mientras recordó cuando no lo invitaron a un almuerzo familiar.