¡Adiós Amor! Christian Nodal reemplaza a Belinda con Tini para su nueva canción

Luego de 2 meses de la comentada ruptura entre Belinda y Christian Nodal, parece que el cantante ya dejó atrás del todo a la artista, demostrando que está enfocado en sus proyectos.

Durante un live, al cantante mexicano se le preguntó qué había ocurrido con el tema ‘Para el resto de tu vida’, canción que había prometido grabar con su prometida.

Esta canción se iba a estrenar el pasad 14 de febrero para el día de los enamorados, sin embargo, esto no sucedió ya que la pareja anunció su separación días antes.

“Ahora qué hacemos si esto va en serio. El amor solamente pasa una vez en la vida… yo lo sé esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir. Dime si tienes planes, qué vas a hacer por el resto de tu vida, por el resto de tu vida”, decía uno de los versos del tema.

Te puede interesar: ¡Tremenda colaboración! Karol G y Christian Nodal lanzarán una canción

Adiós Belinda, hora Tini

Nodal reveló a sus seguidores que esta canción si será grabada pero no con Belinda, y en su reemplazo estará la cantante argentina Tini Stoessel.

La noticia no fue bien recibida por sus seguidores, sin embargo, el intérprete de ‘Adiós Amor’ respondió contundentemente:

“Les voy a decir una cosa de las canciones: es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale (***), lo siento mucho”.