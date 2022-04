Ana Sofía Henao se roba suspiros por increíbles fotos en bikini

Ana Sofía Henao es sin duda alguna una de las mujeres colombianas más deseadas. La modelo ha enamorado a toda su fanáticada desde hace años y los sigue conquistando con su belleza.

La bella modelo aprovechó la Semana Santa para subir la temperatura en redes y encantó con su cuerpazo. Ana Sofía compartió unas fotografías en las que posa en un pequeño bikini.

En la primera fotografía, posa arrodillada en el piso, dejando que su rostro y abdomen se adueñen de toda la atención. En la segunda, aparece de pies y muestra su retaguardia.

La modelo también envió un mensaje a todas las mujeres que la siguen. Aseguró que en el pasado sentía muchas inseguridades, pero ya aprendió a amar su cuerpo.

“Diez años atrás no podía ni siquiera pensar que estaba bien subir fotos mías tal y como me veo en la vida real: sin maquillaje (nada de nada), con el pelo como me queda en la playa, sin una luz para que perfeccione la piel (…) Hoy las veo y me siento tan orgullosa de la mujer en la que me he convertido, con un proceso a cuestas que solo yo conozco”, escribió la modelo.

Luego de ver las imágenes, todos sus seguidores le dejaron cientos de comentarios en los que la llenaron de halagos como los siguientes: “Eres la mujer más linda de Colombia”, “mi modelo favorita”, “perfecta”, “cada día más hermosa” y “como siempre espectacular”.