Día mundial de Los Simpson: así nació la serie

Hace 35 años Los Simpson empezaron a conquistar audiencias y su evolución a través de los años sigue causando sorpresa, más con las diferentes similitudes que la serie animada tiene con la realidad.

Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie se han convertido en íconos de la televisión y la cultura, tanto que sus fans decidieron proclamar cada 19 de abril día de Los Simpson, pues en 1987 fue la primera vez que se conocieron a estos personajes gracias a un corto presentado en Tracey Ullman Show.

Aunque la serie de Matt Groening se emitió por primera vez el 17 de diciembre de 1989, la cadena Fox dos años antes había presentado un corto animado con los personajes dibujados con algo de descuido, sin imaginar en lo que se convertiría.

El editor de un pequeño diario le encargó a Matt Groening una tira anima llamada ‘Life is Hell’ que tuvo gran acogida y que hizo que el dibujante se diera a conocer, por lo que James L. Brooks propuso recrear esa tira en la televisión para los cortos que quería, sin embargo, el creador se arrepintió y propuso diferentes personajes.

Un hijo revoltoso, una hermana muy inteligente y razonable, una bebé, la madre y padre, fueron los personajes que creó, a los cuales bautizó basado en los nombres de su padre Homero, madre Marge, y hermanas menores Lisa y Maggie; por su otro lado, Bart si lo creo de momento para no llamarse como él.

Un día como hoy hace 35 años "Los Simpson" aparecieron por primera vez en televisión con el corto animado "Good Night" dentro del Show de Tracey Ullman. Gracias por tanto Matt Groening. pic.twitter.com/yIrbXodTmF — Retro 80s y 90s (@80s_y_90s) April 19, 2022

Desde ahí nació el fenómeno al que pocos le tenían fe y que continúa en el mercado.

No obstante, los primeros personajes no salieron como el creador lo imaginaba, pues sus bocetos no tuvieron cambios como lo pensó y se lanzaron sin muchos detalles perfeccionados, por lo que su evolución es notoria.