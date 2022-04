‘Epa Colombia' comparte video en la cama junto a su nueva novia

Tiempo después de confirmar su ruptura con la futbolista Diana Celis, con la que incluso pensó en convertirse en madre, la empresaria Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, reveló que se dio una nueva oportunidad en el amor con una de sus amigas más cercanas, una joven identificada como Karol Samantha.

A pesar de que muchos pensaban que Epa Colombia y la deportista se encontraban en su mejor momento, lo cierto es que tenían muchos problemas y diferencias que las llevaron a ponerle fin a su relación.

Al inicio de su nueva relación, la empresaria de keratinas no habló mucho de su nueva pareja, ni la mostró por medio de sus redes sociales, sin embargo, al parecer ya no quiere esconderla más.

Por medio de su cuenta en la popular red social TikTok, ‘Epa Colombia’ compartió un romántico video en el que se ve que está acostada en una cama junto a su nueva pareja, quien estaba descansando cómodamente.

En las imágenes, se ve que la joven colombiana le dedica a su pareja ‘Jaque mate’, canción del artista Juanse Laverde, la cual se ha vuelto muy viral en la red social TikTok.

“Me enamoré de su sonrisa y no sé si ella lo sabe. Y es que no sé cómo decirle que me cuesta alejarme”, fue parte de la canción que la colombiana dedicó a su nuevo amor.

