Exnovia de Nicky Jam está vendiendo el Lamborghini que le regaló el cantante

Luego de varios rumores y especulaciones, Nicky Jam confirmó para el programa ‘Molusco TV’ que su relación con la modelo venezolana Génesis Aleska se había acabado. Las celebridades eliminaron sus fotos juntos de las redes sociales, pero ninguno había confirmado o negado el fin de la relación.

Por medio de su cuenta de Instagram, la modelo reveló que venderá el Lamborghini Huracán color rosado que le dio el artista urbano en la Navidad del 2021, algo que ha sorprendido a sus casi millón y medio de seguidores.

“Se vende ‘Lambo’… Interesados por DM [mensaje directo]”, fue el corto mensaje entre risas que la expareja de Nicky Jam publicó en sus redes sociales, acompañado de una serie de fotos de ella con el auto.

Los seguidores de la modelo y el reguetonero no se hicieron esperar, y reaccionaron a la publicación de la venezolana con comentarios como “lo pago de contado”, “el buen humor acaba con todo lo puede hacerte sentir incómodo”, “al menos te dejaron algo, mi ex no me dejó ni un peso”, “¿se puede pagar en cuotas?”, entre otros.

El carro que el puertorriqueño le dio a Génesis Aleska cuesta entre 910 y más de 1.000 millones de pesos colombianos.

