¿Por qué Shakira y Piqué aún no están casados? El futbolista del Barcelona responde

Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más famosas en el mundo del espectáculo internacional. La cantante barranquillera y el futbolista de español han forjado una relación de casi doce años, luego de que se conocieran en el año 2010, año en el que el deportista se coronó campeón del mundo con su selección en Sudáfrica y la barranquillera fuera la encargada de interpretar la canción oficial de aquel mundial, el famoso: Waka Waka (This Time for Africa).

Producto de esa relación de esa relación de más de una década, tuvieron a sus dos hijos: Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente. Sin dudas, Shakira y Piqué han logrado construir un hogar estable e inspirador. Sin embargo, a pesar de todo este tiempo que llevan juntos, muchos se preguntan el motivo por el cual aún no han ‘sonado campanas de bodas’. Por lo que estos interrogantes los contestó el defensor del FC Barcelona en una entrevista para su amigo, el exfutbolista y excapitán de la selección inglesa y el Manchester United, Gary Neville.

Para The Overlap, el espacio en el canal de Youtube de Neville, Piqué respondió 14 preguntas acerca de su vida profesional, personal y algunos hobbies. El futbolista contestó preguntas como su lugar favorito para descansar, señaló que su banda favorita es Coldplay, su compañero favorito es Dani Alves, su comida favorita ‘arroz a la cubana’ y su trago preferido es el Wiski.

Luego de conocer un poco sobre sus gustos, Neville le preguntó: “A propósito, ¿Por qué no están casados? Leí en varias noticias que su relación era como una fruta prohibida, ya que ella quería ser eso para ti”.

A lo que Piqué contestó que, en efecto, esa era la mentalidad de Shakira. “Tenemos dos hijos, uno de 9 y otro de 7. Ahora mismo hacemos un buen trabajo como pareja y no necesitamos estar casados”. Luego, Neville le dice en tono de broma: “Tú le propusiste y ella dijo que no”. En medio de carcajadas, el catalán afirmó que no tendría problema en casarse, pero por ahora la pareja no tiene esos planes.