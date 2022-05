“Prefiero tenerlas”: Exnovia de Camilo revela por qué no borra las fotos con él

Antes de que Camilo Echeverry se convirtiera en el novio de Evaluna Montaner, el artista tuvo una relación con una joven colombiana llamada Gabriela Andrade, a quien comparan con la venezolana, asegurando que tienen un gran parecido físico.

La joven aún tiene en sus redes sociales algunas fotos de su noviazgo con el colombiano, el cual duró desde el 2013 hasta el 2014, algo que ha sido cuestionado por algunos de sus seguidores.

Por medio de su cuenta de Instagram, en la que la siguen más de 95 mil personas, la colombiana habilitó la dinámica ‘Preguntas/Respuestas’ para responder algunas de las dudas de sus seguidores en la popular red social.

Mira También: ANDRÉS CEPEDA SORPRENDIÓ CON FLORES A KAROL G DURANTE SU PRIMER CONCIERTO EN BOGOTÁ

“Pregunten lo que quieran”, escribió la joven, casada y madre de dos hijas, en las historias de Instagram.

“¿Por qué aún no borras las fotos con Camilo?”, fue una de las preguntas que recibió Gabriela, la cual no dudó en responder: “Esto es un tema que a muchos les causa curiosidad. No borro fotos con Camilo porque no borro mis fotos con nadie. Menos si fueron parte importante de mi vida. Porque borrar fotos no hace que se borre lo vivido, así que da igual tenerlas o no tenerlas, y yo prefiero tenerlas”, aseguró la joven, que denunció hace poco a una cuenta que hizo pasar a una de sus hijas por Índigo.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg