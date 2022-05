‘A Ciegas’, un aterrador thriller de suspenso que llega a los cines

‘A Ciegas’, un thriller cargado de tensión y suspenso llega a los cines de Colombia. Su protagonista, Sophie (Skyler Davenport), una esquiadora profesional que ha quedado invidente recientemente, se verá obligada a usar See For Me (Mira por mí), una aplicación en la que recibe asistencia de una persona que puede ver. Tendrá que poner en alerta el resto de sus sentidos para defender la casa que cuida de una banda de ladrones.

La vida de esta deportista de alto rendimiento se viene abajo cuando queda ciega a causa de una enfermedad degenerativa. Poseedora de un espíritu competitivo e independiente, ahora se dedica a cuidar las casas y mascotas de personas adineradas. Con lo que no cuenta es con quedar a merced de una banda de delincuentes que verán en la lujosa propiedad, refundida en medio de un bosque, un jugoso botín. Sophie, quien en principio subestima la utilidad de See For Me, tendrá que confiar en las indicaciones de Kelly, una veterana del ejército asesora de la plataforma, quien con astucia se convertirá en sus ojos para indicarle cómo ir un paso adelante de los ladrones.

Mira También: ‘BOHEMIAN RHAPSODY’ DE QUEEN Y SU RELACIÓN CON LO PARANORMAL

Skyler Davenport, la actriz que sobrepasa las limitaciones de su discapacidad visual

Tras años de trabajar en el campo del doblaje para videojuegos y animación como Final Fantasy y Pokémon, entre otros, Skyler Davenport hace su debut como actriz con su papel protagónico en ‘A Ciegas’.

Nacida en Wisconsin, la joven de 30 años sufrió la pérdida permanente de su visión en el 2012 debido a una condición conocida como migraña hemipléjica, similar a un accidente cerebrovascular. En un acto de superación, decidió perseguir su sueño de actuar con la ilusión de inspirar a otras personas a pesar de la discapacidad, y logró ser seleccionada para este papel donde interpreta a la astuta joven invidente.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg