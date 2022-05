Karol G se molestó con tres personas que estaban “calentando silla” en su concierto

La artista colombiana Karol G se presentó los pasados 21 y 22 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá. Con dos fechas SOLD OUT, la cantante cautivó a miles de asistentes con sus grandes éxitos como ‘Provenza’, ‘MAMIII’, entre otros.

Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve a la ‘Bichota’ un poco molesta con un grupo de fanáticos que estaban en un palco y que no estaban conectados con su música.

A diferencia de los demás fanáticos de la paisa, que estaban bailando y cantando sus temas, un grupo de tres personas estaba sentado y hablando por sus celulares, algo que notó la colombiana y no dejó pasar de largo.

Mira También: SHAKIRA BRILLÓ CON SU ELEGANTE VESTIDO EN LA ALFOMBRA ROJA DE CANNES

Durante una de las pausas entre canciones, Karol G se dirigió a los tres asistentes que estaban sentados en una de las zonas más privilegiadas del concierto y les mostró su inconformismo:

“¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco, yo no entiendo, y hablando por teléfono, mor no, eso en cualquier otro concierto, mami, pero ¿en el concierto de Karol G sentada en un palco?, hágame el favor”, les dijo la colombiana, que no soportó que sus fans fueran a “calentar silla” y les dijo que si no bailaban los iba a subir al escenario: “No me hagan sacarla aquí (al escenario) y ponerla a bailar porque entonces ya no nos entendemos, imaginases que yo la saque a bailar aquí, después de que usted estaba en esa silla que no ha calentado, no va a bailar bien, despegada, sexy, mami”.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg